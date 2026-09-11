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Кабель VGA (m) VGA (m) 20м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель VGA (m) VGA (m) 20м

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Кабель VGA (m) VGA (m) 20м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Длина кабеля, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604804
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
5
Особенности
ферритовые фильтры
Разъемы
VGA
Ширина, см
5
Длина кабеля, м
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, кг.
1.52

Описание товара Кабель VGA (m) VGA (m) 20м

Кабель VGA кабель длиной 20 метров, дающий огромные возможности по размещению оборудования в больших помещениях. Встроенные ферритовые кольца блокируют помехи искажающие идущий по проводу сигнал, таким образом повышая его качество.

Отзывы о товаре Кабель VGA (m) VGA (m) 20м




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
5
Особенности
ферритовые фильтры
Разъемы
VGA
Ширина, см
5
Длина кабеля, м
20
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель VGA кабель длиной 20 метров, дающий огромные возможности по размещению оборудования в больших помещениях. Встроенные ферритовые кольца блокируют помехи искажающие идущий по проводу сигнал, таким образом повышая его качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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