Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY)
Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:. Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом. Для удобства разделки кабеля под оболочку укладывается разрывная нить, при вытягивании которой образуется продольный разрез. На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.Результаты тестирования кабельной линии, состоящей полностью из компонентов TWT - модуль, патч-панель и кабель - подтвердили отличное качество тестируемой продукции. Линия имеет значительный запас по всем параметрам, в диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.
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