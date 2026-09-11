Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, белый, 305 метров (TWT-6UTP-LSZH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586332
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Высота, см
39.5
Особенности
белый
Ширина, см
39.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
15
Описание товара Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, белый, 305 метров (TWT-6UTP-LSZH)
Неэкранированный 4-х парный кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, разделенных крестообразной перегородкой и заключенных в общую оболочку.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Высота, см
39.5
Особенности
белый
Ширина, см
39.5
Страна производитель
Китай
Неэкранированный 4-х парный кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, разделенных крестообразной перегородкой и заключенных в общую оболочку.
Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, белый, 305 метров (TWT-6UTP-LSZH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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