Кабель CABLE30 DB15 (m) DB15 (m) 30м феррит.кольца белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604685
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, кг.
2.29
Описание товара Кабель CABLE30 DB15 (m) DB15 (m) 30м феррит.кольца белый
Кабель CABLE30 DB15 (m) DB15 (m) 30м феррит.кольца белый
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Кабель CABLE30 DB15 (m) DB15 (m) 30м феррит.кольца белый
Кабель CABLE30 DB15 (m) DB15 (m) 30м феррит.кольца белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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