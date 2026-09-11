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Кабель LANMASTER NewMax UTP, 4 пары, 25AWG, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров (NM-UTP5E4PR-CU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель LANMASTER NewMax UTP, 4 пары, 25AWG, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров (NM-UTP5E4PR-CU)

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Кабель LANMASTER NewMax UTP, 4 пары, 25AWG, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров (NM-UTP5E4PR-CU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586319
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Характеристики

Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х30
Вес, кг.
8.7

Описание товара Кабель LANMASTER NewMax UTP, 4 пары, 25AWG, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров (NM-UTP5E4PR-CU)

Неэкранированные кабели категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. За счет использования проводников с заниженным сечением данные кабели являются экономичным решением для построения сетей ШПД. Высокое качество материалов и процесса производства кабеля обеспечивает достаточный запас характеристик.

Отзывы о товаре Кабель LANMASTER NewMax UTP, 4 пары, 25AWG, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров (NM-UTP5E4PR-CU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Описание
Неэкранированные кабели категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. За счет использования проводников с заниженным сечением данные кабели являются экономичным решением для построения сетей ШПД. Высокое качество материалов и процесса производства кабеля обеспечивает достаточный запас характеристик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель LANMASTER NewMax UTP, 4 пары, 25AWG, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров (NM-UTP5E4PR-CU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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