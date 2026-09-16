Кабель Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м 01-0044
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина кабеля, м
305
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб.
В наличии
Код товара: 719866
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 540 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Длина кабеля, м
305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х23
Вес, кг.
8.2
Описание товара Кабель Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м 01-0044
Кабель Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м 01-0044
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Кабель Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м 01-0044
Кабель Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м 01-0044 - по цене 12540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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