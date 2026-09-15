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Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601)

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Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
14 410 руб.  18 220 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601)
14 410 руб. -21%
18 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
13.4

Описание товара Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601)

Используется для поэтажной инсталляции. Отвечает стандарту ISOIEC 11801. Работает с различными приложениями: 10 BaseT Ethernet, 100 BaseTX Fast Ethernet, 1000 BaseTX Gigabit Ethernet. Специальный поперечный элемент в конструкции кабеля снижает риск разрыва и образования внутренних петель. Категория 6 предназначена для передачи информации со скоростью 1Гб/с.

Отзывы о товаре Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Описание
Используется для поэтажной инсталляции. Отвечает стандарту ISOIEC 11801. Работает с различными приложениями: 10 BaseT Ethernet, 100 BaseTX Fast Ethernet, 1000 BaseTX Gigabit Ethernet. Специальный поперечный элемент в конструкции кабеля снижает риск разрыва и образования внутренних петель. Категория 6 предназначена для передачи информации со скоростью 1Гб/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601) - по цене 14410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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