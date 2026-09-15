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Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)

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Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - фото 1
Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
  • Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - фото 1
  • Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)
17 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
19.7

Описание товара Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)

Витая пара NeoMax представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником.

Отзывы о товаре Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)




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Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Витая пара NeoMax представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - по цене 17170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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