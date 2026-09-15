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Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041)

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Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) - фото 1
Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) - фото 2
Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
  • Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) - фото 1
  • Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) - фото 2
  • Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
16 500 руб.  19 010 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041)
16 500 руб. -13%
19 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
21

Описание товара Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041)

Витая пара NeoMax NM20041 представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником и относится к FTP-типу и категории 5e, благодаря чему может поддерживать высокий уровень скорости передачи данных даже на больших расстояниях. Толщина жилы не превышает 0.52 мм, благодаря чему обеспечивается минимальное сопротивление. Витая пара NeoMax NM20041 выполнена из высококачественных материалов и заключена в устойчивую к износу и повреждениям оплетку черного цвета. Благодаря этому данная модель кабеля может применяться для прокладки сетей вне помещений и использоваться при температуре до -40°C. Кабель имеет длину 305 метров и поставляется в бухте.

Отзывы о товаре Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Описание
Витая пара NeoMax NM20041 представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником и относится к FTP-типу и категории 5e, благодаря чему может поддерживать высокий уровень скорости передачи данных даже на больших расстояниях. Толщина жилы не превышает 0.52 мм, благодаря чему обеспечивается минимальное сопротивление. Витая пара NeoMax NM20041 выполнена из высококачественных материалов и заключена в устойчивую к износу и повреждениям оплетку черного цвета. Благодаря этому данная модель кабеля может применяться для прокладки сетей вне помещений и использоваться при температуре до -40°C. Кабель имеет длину 305 метров и поставляется в бухте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) - по цене 16500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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