Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%14 360 руб. 15 460 руб.
В наличии
Код товара: 586343
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 360 руб. -7%
15 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
15.5
Описание товара Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041)
Кабель внешней прокладки-кабель, служащий для построения подсистемы внешних магистралей СКС. Особенностями его конструкции является высокая механическая прочность к растягивающим и сдавливающим усилиям, наличие специальных конструктивных элементов защиты от грызунов, а также влагостойкость и расширенный диапазон рабочих температур. Защита кабеля от влаги обеспечивается применением полиэтиленовой оболочки. Кабель 5ой категории используется для этажной инсталляции и обеспечивает надежное соединение на все время функционирования кабельной сети. Позволяет работать с приложениями для передачи данных сетях Ethernet 100Base TX, 10Base T, Token Ring
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Кабель внешней прокладки-кабель, служащий для построения подсистемы внешних магистралей СКС. Особенностями его конструкции является высокая механическая прочность к растягивающим и сдавливающим усилиям, наличие специальных конструктивных элементов защиты от грызунов, а также влагостойкость и расширенный диапазон рабочих температур. Защита кабеля от влаги обеспечивается применением полиэтиленовой оболочки. Кабель 5ой категории используется для этажной инсталляции и обеспечивает надежное соединение на все время функционирования кабельной сети. Позволяет работать с приложениями для передачи данных сетях Ethernet 100Base TX, 10Base T, Token Ring
Купить Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041) - по цене 14360 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041)