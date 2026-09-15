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Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391)

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Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 1
Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 2
Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 3
Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 4
Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 5
Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 1
  • Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 2
  • Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 3
  • Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 4
  • Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 5
  • Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677093
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х3
Вес, г.
87

Описание товара Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391)

Кабель-канал DisplayPort 8K представляет собой инновационное решение для передачи видеосигнала высокого разрешения. Он специально разработан для обеспечения потрясающей четкости и детализации изображения на современных мониторах и дисплеях. Одной из главных особенностей этого кабеля дисплей порт является его поддержка разрешения 8K 60Hz, что обеспечивает невероятно реалистичное и проработанное изображение. частотах обновления. DisplayPort кабель папа папа также обладает функцией поддержки динамического HDR (High Dynamic Range) и HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Динамический HDR гарантирует более глубокие черные тона, яркие белые тона и расширенный цветовой диапазон, что создает непревзойденное визуальное впечатление. А HDCP 2.2 обеспечивает защиту авторских прав и безопасную передачу контента между устройствами. Display port кабель также обратно совместим с предыдущими версиями дисплейпорт, включая предыдущие версии. Это значит, что вы можете использовать этот компьютерный кабель DisplayPort с широким спектром оборудования, включая как популярные мониторы и компьютеры с разрешением 4K, так и будущее оборудование, поддерживающее разрешение 8K.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель-канал DisplayPort 8K представляет собой инновационное решение для передачи видеосигнала высокого разрешения. Он специально разработан для обеспечения потрясающей четкости и детализации изображения на современных мониторах и дисплеях. Одной из главных особенностей этого кабеля дисплей порт является его поддержка разрешения 8K 60Hz, что обеспечивает невероятно реалистичное и проработанное изображение. частотах обновления. DisplayPort кабель папа папа также обладает функцией поддержки динамического HDR (High Dynamic Range) и HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Динамический HDR гарантирует более глубокие черные тона, яркие белые тона и расширенный цветовой диапазон, что создает непревзойденное визуальное впечатление. А HDCP 2.2 обеспечивает защиту авторских прав и безопасную передачу контента между устройствами. Display port кабель также обратно совместим с предыдущими версиями дисплейпорт, включая предыдущие версии. Это значит, что вы можете использовать этот компьютерный кабель DisplayPort с широким спектром оборудования, включая как популярные мониторы и компьютеры с разрешением 4K, так и будущее оборудование, поддерживающее разрешение 8K.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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