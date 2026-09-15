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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный

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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 1
Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 2
Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 3
Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 4
Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
3
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 1
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 2
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 3
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 4
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
700 руб.  1 240 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604837
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный
700 руб. -44%
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
210

Описание товара Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный

NoName Кабель DisplayPort (m) – DisplayPort (m) черный — надежный и доступный цифровой кабель для передачи аудио- и видеосигнала высокого разрешения. Он предназначен для прямого подключения стационарных компьютеров, игровых консолей или ноутбуков к современным мониторам и проекторам.

Отзывы о товаре Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Описание
NoName Кабель DisplayPort (m) – DisplayPort (m) черный — надежный и доступный цифровой кабель для передачи аудио- и видеосигнала высокого разрешения. Он предназначен для прямого подключения стационарных компьютеров, игровых консолей или ноутбуков к современным мониторам и проекторам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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