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Переходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м

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Переходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
450 руб.  920 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604715
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Переходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м
450 руб. -51%
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
100

Описание товара Переходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м

Переходник TP-Link UC400 USB Type-C - USB позволяет легко подключать USB-устройства к устройствам с разъемом Type-C, что расширяет возможности использования. Поддержка OTG означает, что адаптер совместим с большим количеством устройств и позволяет обмениваться данными между различными устройствами, такими как смартфоны и компьютеры. Кабель переходник UC400 обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро обмениваться файлами и данными между устройствами. Благодаря широкой совместимости, адаптер подходит для использования с различными операционными системами и устройствами.

Отзывы о товаре Переходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Переходник TP-Link UC400 USB Type-C - USB позволяет легко подключать USB-устройства к устройствам с разъемом Type-C, что расширяет возможности использования. Поддержка OTG означает, что адаптер совместим с большим количеством устройств и позволяет обмениваться данными между различными устройствами, такими как смартфоны и компьютеры. Кабель переходник UC400 обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро обмениваться файлами и данными между устройствами. Благодаря широкой совместимости, адаптер подходит для использования с различными операционными системами и устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Переходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м - по цене 450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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