Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный
Кабель аудио-видео Buro V.1.2 DisplayPort (m)/DisplayPort (m) предназначен для соединения источника изображения с отображающим устройством, а также для передачи звуковых сигналов. Для обеспечения высокого качества передачи сигнала и предотвращения искажений кабель оснащен защитой от помех и специальными разъемами, которые надежно фиксируются в портах, обеспечивая стабильность соединения. Контакты кабеля имеют золотое покрытие, соответственно, не подвержены коррозии, так что с течением времени качество передачи не снижается из-за возникновения оксидной пленки. Кабель имеет гибкую синтетическую оболочку черного цвета, которая защищает его от внешних повреждений и обеспечивает изоляцию. Нейтральный цвет оболочки делает кабель менее заметным, сохраняя аккуратный вид подключаемого оборудования. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает гибкость и удобство в размещении устройств относительно друг друга. Высококачественные материалы и тщательная сборка делают изделие надежным и долговечным.
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