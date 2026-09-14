Top.Mail.Ru
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
520 руб.  880 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M)
520 руб. -41%
880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
490

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M)

Патч-корд Cablexpert длиной 30 метров отлично подойдёт для организации стабильного и быстрого соединения на больших расстояниях — больше никакой нехватки длины! Позолоченные контакты обеспечивают надёжный контакт и защищают от потери сигнала, что особенно важно при длительном использовании. Серый цвет кабеля выглядит нейтрально и аккуратно впишется в офисное или домашнее пространство. Одинаковые разъемы RJ45 с двух сторон делают подключение максимально простым и удобным. Категория витой пары Cat5e гарантирует уверенную передачу данных для большинства популярных задач — от работы в локальной сети до подключения интернет-оборудования.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert длиной 30 метров отлично подойдёт для организации стабильного и быстрого соединения на больших расстояниях — больше никакой нехватки длины! Позолоченные контакты обеспечивают надёжный контакт и защищают от потери сигнала, что особенно важно при длительном использовании. Серый цвет кабеля выглядит нейтрально и аккуратно впишется в офисное или домашнее пространство. Одинаковые разъемы RJ45 с двух сторон делают подключение максимально простым и удобным. Категория витой пары Cat5e гарантирует уверенную передачу данных для большинства популярных задач — от работы в локальной сети до подключения интернет-оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M) - по цене 520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...