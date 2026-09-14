Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%520 руб. 880 руб.
В наличии
Код товара: 486267
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
520 руб. -41%
880 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
490
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M)
Патч-корд Cablexpert длиной 30 метров отлично подойдёт для организации стабильного и быстрого соединения на больших расстояниях — больше никакой нехватки длины! Позолоченные контакты обеспечивают надёжный контакт и защищают от потери сигнала, что особенно важно при длительном использовании. Серый цвет кабеля выглядит нейтрально и аккуратно впишется в офисное или домашнее пространство. Одинаковые разъемы RJ45 с двух сторон делают подключение максимально простым и удобным. Категория витой пары Cat5e гарантирует уверенную передачу данных для большинства популярных задач — от работы в локальной сети до подключения интернет-оборудования.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert длиной 30 метров отлично подойдёт для организации стабильного и быстрого соединения на больших расстояниях — больше никакой нехватки длины! Позолоченные контакты обеспечивают надёжный контакт и защищают от потери сигнала, что особенно важно при длительном использовании. Серый цвет кабеля выглядит нейтрально и аккуратно впишется в офисное или домашнее пространство. Одинаковые разъемы RJ45 с двух сторон делают подключение максимально простым и удобным. Категория витой пары Cat5e гарантирует уверенную передачу данных для большинства популярных задач — от работы в локальной сети до подключения интернет-оборудования.
Купить Патч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M) - по цене 520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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