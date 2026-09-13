Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый
Набор щуп + тон-генератор Lanmaster, TPK-50 Тестовый набор LAN-TPK-50 состоит из тонального генератора и индуктивного щупа. Набор используется для:Трассировки кабельных линий Проверки полярности телефонной линииПроверки целостности линии Посылка в линию тонального сигналаTPK-50 может работать с различными типами проводников: витая пара, отдельный провод, коаксиальный кабель или проводник любого другого типа.Генератор позволяет выдавать два вида сигнала разного тона. Это позволяет производить одновременный поиск двух линий при помощи генераторов, настроенных на разные сигналы. Выбор сигнала осуществляется с помощью микропереключателя, расположенного внутри корпуса генератора. Для включения в линию генератор оснащен одним разъемом RJ-12 и двумя разъемами типа "крокодил".Щуп оборудован мощным динамиком с регулируемой чувствительностью, а также имеет вывод для подключения тестовой трубки.Для удобства переноски комплект поставляется в надежном, компактном чехле.Комплект поставки:Щуп;Генератор; Инструкция;Чехол;Упаковочная коробка. Внимание!!! Батарейки в комплект прибора не входят.
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