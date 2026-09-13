Top.Mail.Ru
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 1
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 2
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 3
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 4
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 5
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 6
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 7
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 8
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 9
Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
тестер
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 1
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 2
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 3
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 4
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 5
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 6
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 7
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 8
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 9
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716910
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х4
Вес, г.
300

Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый

Набор щуп + тон-генератор Lanmaster, TPK-50 Тестовый набор LAN-TPK-50 состоит из тонального генератора и индуктивного щупа. Набор используется для:Трассировки кабельных линий Проверки полярности телефонной линииПроверки целостности линии Посылка в линию тонального сигналаTPK-50 может работать с различными типами проводников: витая пара, отдельный провод, коаксиальный кабель или проводник любого другого типа.Генератор позволяет выдавать два вида сигнала разного тона. Это позволяет производить одновременный поиск двух линий при помощи генераторов, настроенных на разные сигналы. Выбор сигнала осуществляется с помощью микропереключателя, расположенного внутри корпуса генератора. Для включения в линию генератор оснащен одним разъемом RJ-12 и двумя разъемами типа "крокодил".Щуп оборудован мощным динамиком с регулируемой чувствительностью, а также имеет вывод для подключения тестовой трубки.Для удобства переноски комплект поставляется в надежном, компактном чехле.Комплект поставки:Щуп;Генератор; Инструкция;Чехол;Упаковочная коробка. Внимание!!! Батарейки в комплект прибора не входят.

Отзывы о товаре Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Страна производитель
Китай
Описание
Набор щуп + тон-генератор Lanmaster, TPK-50 Тестовый набор LAN-TPK-50 состоит из тонального генератора и индуктивного щупа. Набор используется для:Трассировки кабельных линий Проверки полярности телефонной линииПроверки целостности линии Посылка в линию тонального сигналаTPK-50 может работать с различными типами проводников: витая пара, отдельный провод, коаксиальный кабель или проводник любого другого типа.Генератор позволяет выдавать два вида сигнала разного тона. Это позволяет производить одновременный поиск двух линий при помощи генераторов, настроенных на разные сигналы. Выбор сигнала осуществляется с помощью микропереключателя, расположенного внутри корпуса генератора. Для включения в линию генератор оснащен одним разъемом RJ-12 и двумя разъемами типа "крокодил".Щуп оборудован мощным динамиком с регулируемой чувствительностью, а также имеет вывод для подключения тестовой трубки.Для удобства переноски комплект поставляется в надежном, компактном чехле.Комплект поставки:Щуп;Генератор; Инструкция;Чехол;Упаковочная коробка. Внимание!!! Батарейки в комплект прибора не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...