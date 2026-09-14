Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый
Витая пара Cablexpert FPC-6057-4-CU/100 используется для организации и масштабирования локальных сетей, объединения устройств видеонаблюдения в единую систему, подключения роутеров и маршрутизаторов. Кабель для передачи данных на скоростях до 1000 МБит/сек с 4 парами проводников из меди подходит также для подключения IP-телефонов. Витая пара относится к категории 6 и оснащается экранировкой пар из фольги. Витая пара Cablexpert FPC-6057-4-CU/100 для установки высокоскоростных сетевых соединений рассчитана на прокладку в помещениях. Проводники одножильного кабеля защищены от изломов, замыканий и перегибов ПВХ-изоляцией серого цвета. Сетевой кабель длиной 100 м поставляется в виде бухты.
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