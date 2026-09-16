Top.Mail.Ru
Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U - фото 1
Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U - фото 2
Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч-панель
Разъемы
отсутствует
  • Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U - фото 1
  • Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U - фото 2
  • Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U
3 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Разъемы
отсутствует
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х16х6
Вес, г.
600

Описание товара Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Модульная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате высотой 1U и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Используется для установки 48 экранированных модулей типа Keystone. Модульные патч-панели обеспечивают максимальную гибкость при эксплуатации сетей, позволяя легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности.

Отзывы о товаре Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Разъемы
отсутствует
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Модульная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате высотой 1U и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Используется для установки 48 экранированных модулей типа Keystone. Модульные патч-панели обеспечивают максимальную гибкость при эксплуатации сетей, позволяя легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-панель Cabeus PLBHD-48-SH-1U - по цене 3310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...