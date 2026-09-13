Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L оранжевый/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
тестер
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716908
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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Разъемы
RJ45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х6
Вес, г.
820
Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L оранжевый/черный
тестер, ЖК дисплей, подсветка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Разъемы
RJ45
Страна производитель
Китай
тестер, ЖК дисплей, подсветка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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