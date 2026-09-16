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Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный

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Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738722
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Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7.8

Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный

Витая пара SkyNet CSS-FTP-4-CU-OUT имеет экран из фольги. Предназначением этого конструктивного элемента является защита от электромагнитных помех. Кабель, соответствующий категории 5e, подходит для монтажа гигабитных сетей. При производстве изделия были использованы 4 пары одножильных медных проводников.Кабель SkyNet CSS-FTP-4-CU-OUT подходит для внешней прокладки. Цвет изоляции традиционный для данного типа витой пары — черный. Кабель поставляется в коробке, имеющей специальное отверстие, обеспечивающее удобство намотки. Количество кабеля — 305 м.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet CSS-FTP-4-CU-OUT имеет экран из фольги. Предназначением этого конструктивного элемента является защита от электромагнитных помех. Кабель, соответствующий категории 5e, подходит для монтажа гигабитных сетей. При производстве изделия были использованы 4 пары одножильных медных проводников.Кабель SkyNet CSS-FTP-4-CU-OUT подходит для внешней прокладки. Цвет изоляции традиционный для данного типа витой пары — черный. Кабель поставляется в коробке, имеющей специальное отверстие, обеспечивающее удобство намотки. Количество кабеля — 305 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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