Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738722
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7.8
Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный
Витая пара SkyNet CSS-FTP-4-CU-OUT имеет экран из фольги. Предназначением этого конструктивного элемента является защита от электромагнитных помех. Кабель, соответствующий категории 5e, подходит для монтажа гигабитных сетей. При производстве изделия были использованы 4 пары одножильных медных проводников.Кабель SkyNet CSS-FTP-4-CU-OUT подходит для внешней прокладки. Цвет изоляции традиционный для данного типа витой пары — черный. Кабель поставляется в коробке, имеющей специальное отверстие, обеспечивающее удобство намотки. Количество кабеля — 305 м.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet CSS-FTP-4-CU-OUT имеет экран из фольги. Предназначением этого конструктивного элемента является защита от электромагнитных помех. Кабель, соответствующий категории 5e, подходит для монтажа гигабитных сетей. При производстве изделия были использованы 4 пары одножильных медных проводников.Кабель SkyNet CSS-FTP-4-CU-OUT подходит для внешней прокладки. Цвет изоляции традиционный для данного типа витой пары — черный. Кабель поставляется в коробке, имеющей специальное отверстие, обеспечивающее удобство намотки. Количество кабеля — 305 м.
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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