Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738735
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
9
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT необходима для создания локальной сети. При этом представленная модель отличается большим количеством преимуществ перед другими моделями. К примеру, кабель витой пары, имеющий длину 305 метров, может прокладываться под открытым небом, что позволяет мастерам создать наиболее короткую локальную сеть, объединяющую несколько устройств. Пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT выполнена в черном цвете и имеет тип FTP 4. Пара принадлежит категории 5Е. Проводник выполнен одножильным из меди. Поставляется витая пара упакованной в картонную коробку.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 980 руб.2995 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 30...
-
В наличииЦена 12 140 руб.3035 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-FTP-LSZH-4-CU, FTPнг-LSZH, кат.5e, 305м,...
-
В наличииЦена 12 250 руб.3063 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия UPC-5051E-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, ...
-
В наличииЦена 12 430 руб.3108 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e...
-
В наличииЦена 12 750 руб.3188 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия UPC-6055-4-CU, кат.6, 305м, серый
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, 305м,...
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитКабель Cablexpert FPC-5004E-SO, FTP, кат.5е, 305м, серый
-
В наличииЦена 13 880 руб.3470 руб. в СплитКабель Cablexpert FPC-5004E, FTP, кат.5е, 305м, серый
-
В наличииЦена 13 940 руб.3485 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м,...
-
В наличииЦена 15 960 руб.3990 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR, FTP, кат.5e, 305м, черн...
-
В наличииЦена 15 970 руб.3993 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, черн...
-
В наличииЦена 16 130 руб.4033 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU, FTP, кат.6, 305м, серый
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT необходима для создания локальной сети. При этом представленная модель отличается большим количеством преимуществ перед другими моделями. К примеру, кабель витой пары, имеющий длину 305 метров, может прокладываться под открытым небом, что позволяет мастерам создать наиболее короткую локальную сеть, объединяющую несколько устройств. Пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT выполнена в черном цвете и имеет тип FTP 4. Пара принадлежит категории 5Е. Проводник выполнен одножильным из меди. Поставляется витая пара упакованной в картонную коробку.
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный