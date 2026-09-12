Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680091
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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
Мультитестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, кг.
1.7
Описание товара Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R
Кабельный тестер с измерением длины и трассировкой кабельных линий, 8 ответных частей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
LANMASTER
Тип товара
Мультитестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Кабельный тестер с измерением длины и трассировкой кабельных линий, 8 ответных частей
Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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