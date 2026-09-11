Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%15 700 руб. 18 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534688
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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый
Многофункциональный кабельный тестер систем видеонаблюдения Lanmaster LAN-TST-CCTV предназначен для монтажа и обслуживания систем видео мониторинга. Прибор может использоваться для просмотра видео сигнала с камер наблюдения, управления камерой по трем координатам (PTZ), генерации изображений, захвата данных через интерфейс RS485, тестирования кабелей LAN. Прибор прост в использовании и позволяет облегчить работу персонала по монтажу и обслуживанию систем видео мониторинга.
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Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Многофункциональный кабельный тестер систем видеонаблюдения Lanmaster LAN-TST-CCTV предназначен для монтажа и обслуживания систем видео мониторинга. Прибор может использоваться для просмотра видео сигнала с камер наблюдения, управления камерой по трем координатам (PTZ), генерации изображений, захвата данных через интерфейс RS485, тестирования кабелей LAN. Прибор прост в использовании и позволяет облегчить работу персонала по монтажу и обслуживанию систем видео мониторинга.
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