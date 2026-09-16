Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738743
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7.08
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU типа FTP 4 предназначена для создания протяженной локальной сети. Длина кабеля витой пары составляет 305 метров, чего достаточно для выполнения этой задачи. При этом конструкция кабеля выполнена одножильной, а сам он изготовлен из меди. Модель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU не имеет троса и выполнена в заметном оранжевом цвете. Поставляется витая пара на катушке. Производителем подразумевается, что витая пара представленной модели отличается прочностью, гибкостью и надежностью.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU типа FTP 4 предназначена для создания протяженной локальной сети. Длина кабеля витой пары составляет 305 метров, чего достаточно для выполнения этой задачи. При этом конструкция кабеля выполнена одножильной, а сам он изготовлен из меди. Модель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU не имеет троса и выполнена в заметном оранжевом цвете. Поставляется витая пара на катушке. Производителем подразумевается, что витая пара представленной модели отличается прочностью, гибкостью и надежностью.
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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