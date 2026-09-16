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Характеристики
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6a
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.
Экранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6а. Имеет 24 порта RJ-45 на 1U.
Патч-панель поставляется в разобранном виде. Модули кейстоун имеют конструкцию, позволяющую подключать кабель без использования ударного инструмента. Встроенный задний кабельный организатор позволяет фиксировать кабели без использования кабельных стяжек.
Установка патч-панели на вертикальные направляющие 19” производится без использования крепежных винтов.
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.
Экранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6а. Имеет 24 порта RJ-45 на 1U.
Патч-панель поставляется в разобранном виде. Модули кейстоун имеют конструкцию, позволяющую подключать кабель без использования ударного инструмента. Встроенный задний кабельный организатор позволяет фиксировать кабели без использования кабельных стяжек.
Установка патч-панели на вертикальные направляющие 19” производится без использования крепежных винтов.
Купить Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T - по цене 18210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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