Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738730
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7.8
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT категории 5 е предназначена для создания локальной сети в офисе или на производстве. Представленная модель имеет 305-метровый одножильный кабель, выполненный из меди. Оплетка кабеля черного цвета. Витая пара может быть использована вне помещения, чтобы оптимальным образом использовать предназначенное для нее пространство и уложить локальную сеть максимально эффективно. Витая пара Premium CSP-UTP-4-CU-OUT по умолчанию является надежной, прочной и безопасной. Поставляется она в картонной коробке.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 980 руб.2745 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м,...
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5...
-
В наличииЦена 11 610 руб.2903 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PL-48-Cat.6a-Dual
-
В наличииЦена 11 980 руб.2995 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 30...
-
В наличииЦена 12 140 руб.3035 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-FTP-LSZH-4-CU, FTPнг-LSZH, кат.5e, 305м,...
-
В наличииЦена 12 250 руб.3063 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия UPC-5051E-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, ...
-
В наличииЦена 12 430 руб.3108 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSLTx-4-CU, UTPнг(А)-LSLТx, кат.5e...
-
В наличииЦена 12 750 руб.3188 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия UPC-6055-4-CU, кат.6, 305м, серый
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, 305м,...
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитКабель Cablexpert FPC-5004E-SO, FTP, кат.5е, 305м, серый
-
В наличииЦена 13 880 руб.3470 руб. в СплитКабель Cablexpert FPC-5004E, FTP, кат.5е, 305м, серый
-
В наличииЦена 13 940 руб.3485 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м,...
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT категории 5 е предназначена для создания локальной сети в офисе или на производстве. Представленная модель имеет 305-метровый одножильный кабель, выполненный из меди. Оплетка кабеля черного цвета. Витая пара может быть использована вне помещения, чтобы оптимальным образом использовать предназначенное для нее пространство и уложить локальную сеть максимально эффективно. Витая пара Premium CSP-UTP-4-CU-OUT по умолчанию является надежной, прочной и безопасной. Поставляется она в картонной коробке.
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный