Тестер кабельный Lanmaster LAN-TST-WRM-400-POE оранжевый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-TST-WRM-400-POE оранжевый/черный
Тестер LAN-TST-WRM-400-POE предназначен для тестирования линий связи, построенных на основе медных витопарных кабелей. Прибор позволяет определять наличие POE в линии, тестировать устройства с функцией питания по витой паре, проверяет наличие ошибок кабельной разводки. Комплект состоит из основного устройства - передатчика и дистанционного датчика. Прибор имеет современный эргономичный дизайн и небольшой вес. Встроенная подсветка, а также наличие фонарика на корпусе, облегчает работу в помещении с плохим освещением. Возможности прибора: Проверка оборудования на соответствие стандартам POE IEEE802.3af/at Получение информации о параметрах POE-устройств: контакты питания, полярность, режим midspan/endspan Измерение напряжения, силы тока и мощности источника питания POE Тестирование кабельной разводки: перепутанные пары, обрыв, замыкание Проверка состояния линка, подключенного к активному оборудованию
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