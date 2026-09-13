Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711297
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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х6
Вес, г.
900
Описание товара Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный
Тестовый набор предназначен для идентификации и отслеживания (трассировки) проводов и кабелей в пучках без разрушения изоляции. Состоит из двух приборов: передатчика (EMITER) и приемника (RECEIVER). Набор применяется при монтаже, тестировании и обслуживании компьютерных, телефонных и электрических сетей.
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Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Тестовый набор предназначен для идентификации и отслеживания (трассировки) проводов и кабелей в пучках без разрушения изоляции. Состоит из двух приборов: передатчика (EMITER) и приемника (RECEIVER). Набор применяется при монтаже, тестировании и обслуживании компьютерных, телефонных и электрических сетей.
Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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