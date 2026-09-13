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Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный

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Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный - фото 1
Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
тестер
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный - фото 1
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711297
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Характеристики

Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х6
Вес, г.
900

Описание товара Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный

Тестовый набор предназначен для идентификации и отслеживания (трассировки) проводов и кабелей в пучках без разрушения изоляции. Состоит из двух приборов: передатчика (EMITER) и приемника (RECEIVER). Набор применяется при монтаже, тестировании и обслуживании компьютерных, телефонных и электрических сетей.

Отзывы о товаре Тестер Lanmaster LAN-TST-TPK-300N оранжевый/черный




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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Тестовый набор предназначен для идентификации и отслеживания (трассировки) проводов и кабелей в пучках без разрушения изоляции. Состоит из двух приборов: передатчика (EMITER) и приемника (RECEIVER). Набор применяется при монтаже, тестировании и обслуживании компьютерных, телефонных и электрических сетей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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