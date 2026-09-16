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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый

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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый
4 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
4

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый

Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100 предназначена для прокладки внутри помещений. Она используется при создании сетей, подключении компьютеров пользователей, различной техники. Принадлежит кабель к категории 5e. Витая пара выполнена в оранжевой полимерной изоляции. Оболочка гарантирует отличную защиту кабеля от внешних воздействий. Предотвращается окисление шнура и его случайное повреждение. Кабель прочный, гибкий и полностью безопасен в использовании. Для проводящей жилы применялась медь. Она гарантирует высокую скорость передачи данных, считается одним из лучших проводников, используемых при изготовлении кабелей. Эта витая пара неэкранированная, а ее длина – 100 метров. Поставка кабеля SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100 происходит в коробке. Кончик шнура выводится наружу, чтобы обеспечить удобную подачу при прокладке.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100 предназначена для прокладки внутри помещений. Она используется при создании сетей, подключении компьютеров пользователей, различной техники. Принадлежит кабель к категории 5e. Витая пара выполнена в оранжевой полимерной изоляции. Оболочка гарантирует отличную защиту кабеля от внешних воздействий. Предотвращается окисление шнура и его случайное повреждение. Кабель прочный, гибкий и полностью безопасен в использовании. Для проводящей жилы применялась медь. Она гарантирует высокую скорость передачи данных, считается одним из лучших проводников, используемых при изготовлении кабелей. Эта витая пара неэкранированная, а ее длина – 100 метров. Поставка кабеля SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100 происходит в коробке. Кончик шнура выводится наружу, чтобы обеспечить удобную подачу при прокладке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - по цене 4590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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