Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый
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Характеристики
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100 предназначена для прокладки внутри помещений. Она используется при создании сетей, подключении компьютеров пользователей, различной техники. Принадлежит кабель к категории 5e. Витая пара выполнена в оранжевой полимерной изоляции. Оболочка гарантирует отличную защиту кабеля от внешних воздействий. Предотвращается окисление шнура и его случайное повреждение. Кабель прочный, гибкий и полностью безопасен в использовании. Для проводящей жилы применялась медь. Она гарантирует высокую скорость передачи данных, считается одним из лучших проводников, используемых при изготовлении кабелей. Эта витая пара неэкранированная, а ее длина – 100 метров. Поставка кабеля SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100 происходит в коробке. Кончик шнура выводится наружу, чтобы обеспечить удобную подачу при прокладке.
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