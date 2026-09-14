Кабель SkyNet Light СSL-UTP-2-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738704
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель SkyNet Light СSL-UTP-2-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
Данный кабель станет отличным выбором для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети с высокой пропускной способностью в условиях с незначительной концентрацией мощных источников электромагнитных помех – например, в жилых домах или офисах. В основе данной модели используется 4 пары проводов с одножильным проводником. Благодаря этому кабель отличается высокими рабочими показателями и минимальным количеством помех и искажений. Кроме того, данная модель соответствует категории 5e, благодаря чему обеспечивается высокая скорость для отправки цифровых данных – вплоть до 100 Мбит/с.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Данный кабель станет отличным выбором для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети с высокой пропускной способностью в условиях с незначительной концентрацией мощных источников электромагнитных помех – например, в жилых домах или офисах. В основе данной модели используется 4 пары проводов с одножильным проводником. Благодаря этому кабель отличается высокими рабочими показателями и минимальным количеством помех и искажений. Кроме того, данная модель соответствует категории 5e, благодаря чему обеспечивается высокая скорость для отправки цифровых данных – вплоть до 100 Мбит/с.
Кабель SkyNet Light СSL-UTP-2-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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