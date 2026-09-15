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Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый

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Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый - фото 1
Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый - фото 2
Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
  • Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый - фото 1
  • Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый - фото 2
  • Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614975
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый
3 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bion
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, кг.
6.4

Описание товара Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый

Восьмижильный кабель для внутренней прокладки. Выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.

Отзывы о товаре Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bion
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Восьмижильный кабель для внутренней прокладки. Выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый - по цене 3120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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