Патч-корд UGREEN NW121-70172 Black (70172)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666871
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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Патч-корд
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х1
Вес, г.
500
Описание товара Патч-корд UGREEN NW121-70172 Black (70172)
Патч-корд витая пара UGREEN NW121 5М Black (70172) - удлинитель по витой паре для сетевого оборудования. Скорость передачи данных 40 Гбит/с.
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Бренд
UGREEN
Тип товара
Патч-корд
Страна производитель
Китай
Патч-корд витая пара UGREEN NW121 5М Black (70172) - удлинитель по витой паре для сетевого оборудования. Скорость передачи данных 40 Гбит/с.
Патч-корд UGREEN NW121-70172 Black (70172) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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