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Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый

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Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738693
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
510

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый

Патч-корд Cablexpert PP30-15M может стать одним из главных элементов, образующих структурированную кабельную систему. Модель облачена в прочную изоляцию серого цвета. Такой внешний вид позволит незаметно проложить кабель в интерьере помещения. Длины 15 м хватит для прокладки патч-корда вдоль стен с возможностью спрятать его за плинтус. Модель Cablexpert PP30-15M относится к типу витых пар U/UTP и получила в свое оснащение стандартные разъемы RJ-45 для подключения. Стабильную передачу сигнала гарантирует проводник из меди.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP30-15M может стать одним из главных элементов, образующих структурированную кабельную систему. Модель облачена в прочную изоляцию серого цвета. Такой внешний вид позволит незаметно проложить кабель в интерьере помещения. Длины 15 м хватит для прокладки патч-корда вдоль стен с возможностью спрятать его за плинтус. Модель Cablexpert PP30-15M относится к типу витых пар U/UTP и получила в свое оснащение стандартные разъемы RJ-45 для подключения. Стабильную передачу сигнала гарантирует проводник из меди.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый - по цене 810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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