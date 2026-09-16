Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
3 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
В наличии
Код товара: 741066
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 710 руб.
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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
3 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х2
Вес, г.
80
Описание товара Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A
Кабель ORIGO OFM-CB300S предназначен для объединения коммутаторов с портами 10G SFP+ в пределах одной или соседних стоек и является доступной альтернативой дорогостоящим оптическим 10G-модулям и оптоволоконному кабелю. OFM-CB300S представляет собой твинаксиальный кабель 30 AWG с 2 жестко закрепленными разъемами форм-фактора SFP+. Максимальная скорость передачи данных – 10 Гбит/с. Кабель изготовлен в соответствии с требованиями стандарта MSA SFP+ по спецификации SFF-8432, отличается низким уровнем перекрестных помех и энергопотребления.
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Бренд
ORIGO
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
3 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель ORIGO OFM-CB300S предназначен для объединения коммутаторов с портами 10G SFP+ в пределах одной или соседних стоек и является доступной альтернативой дорогостоящим оптическим 10G-модулям и оптоволоконному кабелю. OFM-CB300S представляет собой твинаксиальный кабель 30 AWG с 2 жестко закрепленными разъемами форм-фактора SFP+. Максимальная скорость передачи данных – 10 Гбит/с. Кабель изготовлен в соответствии с требованиями стандарта MSA SFP+ по спецификации SFF-8432, отличается низким уровнем перекрестных помех и энергопотребления.
Купить Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A - по цене 1710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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