Top.Mail.Ru
DAC кабель Osnovo OSN-14409 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

DAC кабель Osnovo OSN-14409

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
DAC кабель Osnovo OSN-14409
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
2 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
DAC кабель Osnovo OSN-14409
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
2 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
150

Описание товара DAC кабель Osnovo OSN-14409

DAC кабель. Предназначен для дуплексной передачи/приема высокоскоростного трафика (10G) на расстояние 2 метра.

Отзывы о товаре DAC кабель Osnovo OSN-14409




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
2 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
DAC кабель. Предназначен для дуплексной передачи/приема высокоскоростного трафика (10G) на расстояние 2 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить DAC кабель Osnovo OSN-14409 - по цене 2420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...