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Патч-панель Cabeus PLB-24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-панель Cabeus PLB-24

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Патч-панель Cabeus PLB-24 - фото 1
Патч-панель Cabeus PLB-24 - фото 2
Патч-панель Cabeus PLB-24 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч-панель
  • Патч-панель Cabeus PLB-24 - фото 1
  • Патч-панель Cabeus PLB-24 - фото 2
  • Патч-панель Cabeus PLB-24 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741145
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Патч-панель Cabeus PLB-24

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Модульная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Используется для установки 24 неэкранированных модулей типа Keystone. Модульные патч-панели обеспечивают максимальную гибкость при эксплуатации сетей, позволяя легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Патч-панель имеет съемный задний организатор для фиксации кабелей.

Отзывы о товаре Патч-панель Cabeus PLB-24




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Модульная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Используется для установки 24 неэкранированных модулей типа Keystone. Модульные патч-панели обеспечивают максимальную гибкость при эксплуатации сетей, позволяя легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Патч-панель имеет съемный задний организатор для фиксации кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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