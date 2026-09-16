Патч-панель Cabeus PLB-24
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Патч-панель Cabeus PLB-24
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Модульная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Используется для установки 24 неэкранированных модулей типа Keystone. Модульные патч-панели обеспечивают максимальную гибкость при эксплуатации сетей, позволяя легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Патч-панель имеет съемный задний организатор для фиксации кабелей.
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