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Коннектор 5bites US060A-50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коннектор 5bites US060A-50

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Коннектор 5bites US060A-50 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
  • Коннектор 5bites US060A-50 - фото 1
  • Коннектор 5bites US060A-50 - фото 2
  • Коннектор 5bites US060A-50 - фото 3
  • Коннектор 5bites US060A-50 - фото 4
  • Коннектор 5bites US060A-50 - фото 5
  • Коннектор 5bites US060A-50 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коннектор 5bites US060A-50
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
110

Описание товара Коннектор 5bites US060A-50

Экранированные коннекторы 5bites US060A-50 - это надежные и высококачественные RJ-45 коннекторы, предназначенные для использования с кабелями витой пары категории 5е (Cat5e). Экранированные коннекторы 5bites US060A-50 - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество в сетевых соединениях. Обеспечивая высокую производительность и простоту использования, эти коннекторы помогут создать стабильную и эффективную сетевую инфраструктуру для вашего бизнеса или домашнего использования.

Отзывы о товаре Коннектор 5bites US060A-50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Экранированные коннекторы 5bites US060A-50 - это надежные и высококачественные RJ-45 коннекторы, предназначенные для использования с кабелями витой пары категории 5е (Cat5e). Экранированные коннекторы 5bites US060A-50 - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество в сетевых соединениях. Обеспечивая высокую производительность и простоту использования, эти коннекторы помогут создать стабильную и эффективную сетевую инфраструктуру для вашего бизнеса или домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коннектор 5bites US060A-50 - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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