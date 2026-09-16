Коннектор 5bites US060A-50
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 741141
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
490 руб.
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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
110
Описание товара Коннектор 5bites US060A-50
Экранированные коннекторы 5bites US060A-50 - это надежные и высококачественные RJ-45 коннекторы, предназначенные для использования с кабелями витой пары категории 5е (Cat5e). Экранированные коннекторы 5bites US060A-50 - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество в сетевых соединениях. Обеспечивая высокую производительность и простоту использования, эти коннекторы помогут создать стабильную и эффективную сетевую инфраструктуру для вашего бизнеса или домашнего использования.
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Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Экранированные коннекторы 5bites US060A-50 - это надежные и высококачественные RJ-45 коннекторы, предназначенные для использования с кабелями витой пары категории 5е (Cat5e). Экранированные коннекторы 5bites US060A-50 - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество в сетевых соединениях. Обеспечивая высокую производительность и простоту использования, эти коннекторы помогут создать стабильную и эффективную сетевую инфраструктуру для вашего бизнеса или домашнего использования.
Купить Коннектор 5bites US060A-50 - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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