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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M)

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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
300 руб.  370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486261
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M)

Патч-корд от Cablexpert - это коммутационный кабель, который представляет собой часть структурированной кабельной системы, используемой в компьютерных сетях. Данная модель обеспечивает подключение одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M)




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Описание
Патч-корд от Cablexpert - это коммутационный кабель, который представляет собой часть структурированной кабельной системы, используемой в компьютерных сетях. Данная модель обеспечивает подключение одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert UTP 5e 1.5м (PP12-1.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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