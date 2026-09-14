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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M)

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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-79%
85 руб.  400 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486268
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M)
85 руб. -79%
400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Размеры в упаковке, см
19х15х3
Вес, г.
70

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M)

Патч-корд от Cablexpert - это коммутационный кабель, который представляет собой часть структурированной кабельной системы, используемой в компьютерных сетях. Данная модель обеспечивает подключение одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала.

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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Описание
Патч-корд от Cablexpert - это коммутационный кабель, который представляет собой часть структурированной кабельной системы, используемой в компьютерных сетях. Данная модель обеспечивает подключение одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) – стоимость товара 85 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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