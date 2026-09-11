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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)

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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) - фото 2
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
400 руб.  600 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)
400 руб. -33%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
320

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)

Патч корд Cablexpert длиной 15 метров идеально подойдёт для организации стабильного и быстрого соединения на больших расстояниях. Категория витой пары Cat5e обеспечивает передачу данных без потерь и совместима с современным сетевым оборудованием. Одинаковые разъёмы RJ45 с двух сторон экономят время при подключении, а позолоченные контакты улучшают качество сигнала и предотвращают окисление. Серый цвет гармонично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не бросаясь в глаза. Это надёжное решение для тех, кто ценит качество и долговечность.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч корд Cablexpert длиной 15 метров идеально подойдёт для организации стабильного и быстрого соединения на больших расстояниях. Категория витой пары Cat5e обеспечивает передачу данных без потерь и совместима с современным сетевым оборудованием. Одинаковые разъёмы RJ45 с двух сторон экономят время при подключении, а позолоченные контакты улучшают качество сигнала и предотвращают окисление. Серый цвет гармонично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не бросаясь в глаза. Это надёжное решение для тех, кто ценит качество и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) - этот товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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