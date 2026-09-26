Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 4800 DIMM Entertainment Series Black (R558G4800U1S-U)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 4800 DIMM Entertainment Series Black (R558G4800U1S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдёт для тех, кто собирает новый ПК начального или среднего уровня на современной платформе DDR5, либо для планового апгрейда системы с целью повышения общей отзывчивости. Он закрывает базовые потребности в работе с офисными пакетами, веб-сёрфингом с множеством вкладок и нетребовательными играми, предлагая достаточный для таких задач объём в 8 ГБ. Однако для профессионального монтажа видео, трёхмерного моделирования или запуска современных игр на высоких настройках лучше сразу рассматривать комплект из двух или более планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает переход на новое поколение с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Важно помнить, что DDR5 не совместима физически и электрически с более ранними поколениями, поэтому она подходит только для материнских плат со слотами DIMM под DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков или мини-ПК требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ является сегодня отправной точкой для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими приложениями одновременно. Частота 4800 МГц — это базовая (JEDEC) для памяти DDR5, обеспечивающая хороший запас пропускной способности для повседневных задач. В играх и профессиональных приложениях один модуль с такой частотой покажет заметно более скромные результаты, чем пара планок в двухканале, но для офисной или мультимедийной системы его производительности будет вполне достаточно.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги для этой модели не указаны в названии, но базовая частота 4800 МГц обычно соответствует стандартным задержкам для этого класса. Рабочее напряжение памяти DDR5, как правило, составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, способствуя снижению общего энергопотребления системы. Данный модуль, скорее всего, рассчитан на работу по заводским настройкам JEDEC и может не поддерживать профили автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO, что делает его простым решением для сборок, где важна стабильность и минимальное вмешательство в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5), но только с теми материнскими платами, которые оснащены слотами DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, а не DDR4, так как эти типы памяти не взаимозаменяемы. Для стабильной работы на заявленной частоте может потребоваться актуальная версия BIOS материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета из серии Entertainment Series, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке, обеспечивая стабильность. Его высота, скорее всего, является стандартной, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка (RGB) в данной модели, судя по описанию, отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных и функциональных сборок, где внешние эффекты не в приоритете.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и достижения максимальной производительности в играх и приложениях критически важно использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для сборки новой системы рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Добавление в будущем ещё одного модуля для расширения до 16 ГБ возможно, но для идеальной совместимости лучше использовать планку той же модели.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, существенно ограничивая пропускную способность по сравнению с парой планок. Также убедитесь, что ваша целевая платформа поддерживает именно DDR5, а не DDR4. Этот модуль стоит рассматривать как первый шаг в апгрейде с планом докупить второй в ближайшее время, либо как бюджетное решение для очень простых систем. Если ваша цель — игровая или рабочая станция, сразу выбирайте готовый комплект из двух модулей (2x8 ГБ) с поддержкой XMP или EXPO для более высокой и стабильной производительности.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдёт для тех, кто собирает новый ПК начального или среднего уровня на современной платформе DDR5, либо для планового апгрейда системы с целью повышения общей отзывчивости. Он закрывает базовые потребности в работе с офисными пакетами, веб-сёрфингом с множеством вкладок и нетребовательными играми, предлагая достаточный для таких задач объём в 8 ГБ. Однако для профессионального монтажа видео, трёхмерного моделирования или запуска современных игр на высоких настройках лучше сразу рассматривать комплект из двух или более планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает переход на новое поколение с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Важно помнить, что DDR5 не совместима физически и электрически с более ранними поколениями, поэтому она подходит только для материнских плат со слотами DIMM под DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков или мини-ПК требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ является сегодня отправной точкой для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими приложениями одновременно. Частота 4800 МГц — это базовая (JEDEC) для памяти DDR5, обеспечивающая хороший запас пропускной способности для повседневных задач. В играх и профессиональных приложениях один модуль с такой частотой покажет заметно более скромные результаты, чем пара планок в двухканале, но для офисной или мультимедийной системы его производительности будет вполне достаточно.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги для этой модели не указаны в названии, но базовая частота 4800 МГц обычно соответствует стандартным задержкам для этого класса. Рабочее напряжение памяти DDR5, как правило, составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, способствуя снижению общего энергопотребления системы. Данный модуль, скорее всего, рассчитан на работу по заводским настройкам JEDEC и может не поддерживать профили автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO, что делает его простым решением для сборок, где важна стабильность и минимальное вмешательство в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5), но только с теми материнскими платами, которые оснащены слотами DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, а не DDR4, так как эти типы памяти не взаимозаменяемы. Для стабильной работы на заявленной частоте может потребоваться актуальная версия BIOS материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета из серии Entertainment Series, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке, обеспечивая стабильность. Его высота, скорее всего, является стандартной, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка (RGB) в данной модели, судя по описанию, отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных и функциональных сборок, где внешние эффекты не в приоритете.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и достижения максимальной производительности в играх и приложениях критически важно использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для сборки новой системы рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Добавление в будущем ещё одного модуля для расширения до 16 ГБ возможно, но для идеальной совместимости лучше использовать планку той же модели.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, существенно ограничивая пропускную способность по сравнению с парой планок. Также убедитесь, что ваша целевая платформа поддерживает именно DDR5, а не DDR4. Этот модуль стоит рассматривать как первый шаг в апгрейде с планом докупить второй в ближайшее время, либо как бюджетное решение для очень простых систем. Если ваша цель — игровая или рабочая станция, сразу выбирайте готовый комплект из двух модулей (2x8 ГБ) с поддержкой XMP или EXPO для более высокой и стабильной производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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