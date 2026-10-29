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Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8)

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Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 1
Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 2
Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 3
Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 4
Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 5
Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 6
Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
18-22-22-42
  • Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 5
  • Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 6
  • Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 479645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8)
7 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
CAS Latency (CL)
18
Пропускная способность
PC25600
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
160

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8)

Оперативная память Patriot Viper Steel RGB [PVSR48G320C8] – это модуль объемом 8 ГБ, который за счет своих особенностей может стать отличным дополнением для компьютера. Данная модель соответствует стандарту DDR4, благодаря чему отличается высокими рабочими показателями и может обеспечить эффективную работу как игровых, так и рабочих компьютеров, обеспечивая высокий уровень производительности и быстродействия в самых разных задачах. Кроме того, модуль отличается высокой стабильностью работы и устойчивостью к сбоям даже при значительных нагрузках. Корпус оперативной памяти Patriot Viper Steel RGB выполнен в форм-факторе DIMM, за счет чего отличается универсальностью и совместим с широким рядом материнских плат. Важной особенностью модели является стильный и яркий дизайн, главной особенностью которого является многоцветная RGB-подсветка радиатора пассивного охлаждения, расположенного на верхней грани корпуса. Высота модуля памяти при этом составляет 44 мм, что обеспечит простую и удобную установку. Напряжение питания модели не превышает 1.35 В. Комплектация включает в себя 1 планку памяти.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
CAS Latency (CL)
18
Пропускная способность
PC25600
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
Развернуть
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Patriot Viper Steel RGB [PVSR48G320C8] – это модуль объемом 8 ГБ, который за счет своих особенностей может стать отличным дополнением для компьютера. Данная модель соответствует стандарту DDR4, благодаря чему отличается высокими рабочими показателями и может обеспечить эффективную работу как игровых, так и рабочих компьютеров, обеспечивая высокий уровень производительности и быстродействия в самых разных задачах. Кроме того, модуль отличается высокой стабильностью работы и устойчивостью к сбоям даже при значительных нагрузках. Корпус оперативной памяти Patriot Viper Steel RGB выполнен в форм-факторе DIMM, за счет чего отличается универсальностью и совместим с широким рядом материнских плат. Важной особенностью модели является стильный и яркий дизайн, главной особенностью которого является многоцветная RGB-подсветка радиатора пассивного охлаждения, расположенного на верхней грани корпуса. Высота модуля памяти при этом составляет 44 мм, что обеспечит простую и удобную установку. Напряжение питания модели не превышает 1.35 В. Комплектация включает в себя 1 планку памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8) - этот товар вы можете купить по цене 7170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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