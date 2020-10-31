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Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU

Артикул: 63099
  • Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 1
  • Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 2
  • Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 3
Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 1
Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 2
Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 3
3 500 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 63099
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCA
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг4.2
Встроенные вентиляторы1 x 120x120 мм
Высота, см42
Длина, см48
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторов1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенкенет
Разъемы на лицевой панелиUSB x2, включая USB 3.0 x2, микрофон, наушники
Форм-факторATX, mATX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,53
Число отсеков 5,253
Ширина, см20
Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU


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Самовывоз невозможен
Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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