Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU
Корпус Thermaltake Versa H21 отлично подходит для самостоятельной сборки ПК. Данная модель выполнена в стильном черном цвете и оснащается качественной системой вентиляции и фильтрами, защищающими от пыли. Толщина стальных стенок равна 0.6 мм. Корпус поставляется в комплекте с крепежными элементами и отличается простотой сборки благодаря безвинтовым креплениям, наличию выреза для установки кулера и возможности крепления кабелей на задней стенке. Модель Thermaltake Versa H21 оснащена стандартными аудиоразъемами и 2 USB-слотами. Предусматривается возможность подключения до 5 вентиляторов или использования системы жидкостного охлаждения процессора. Также имеются 7 слотов расширения. Корзины накопителей расположены поперек корпуса. Конструкция позволяет устанавливать до 3 внутренних отсеков на 3.5” и до 3 отсеков на 5.25”. Возможна установка видеокарты длиной до 31.5 см и кулера высотой до 15.5 см. БП расположен в нижней части корпуса в горизонтальном положении.
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Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
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