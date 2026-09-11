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Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F)

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Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 1
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 2
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 3
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 4
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 5
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 6
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 7
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 8
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 9
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 10
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 11
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 12
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 1
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 2
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 3
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 4
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 5
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 6
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 7
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 8
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 9
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 10
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 11
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 12
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586376
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x479x446
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
E-ATX, mATX, mini-ITX, ATX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х28
Вес, кг.
8.86

Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F)

Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F [DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F] с цветовым оформлением в контрастной черно-белой гамме стильно выглядит благодаря многоцветным ARGB-вентиляторам в передней панели. Оборудованная прозрачным окном модель типоразмера Mid-Tower может вместить материнскую плату одного из востребованных форм-факторов и поставляется без предустановленного блока питания. Наибольшая длина устанавливаемой видеокарты для нее составляет 370 мм, а максимальная поддерживаемая высота процессорного кулера равняется 160 мм. Установленная система воздушного охлаждения корпуса для системного блока DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F [DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F] представлена тремя 120-миллиметровыми кулерами со светодиодной подсветкой. Эта модель, предназначенная для постройки игровой машины, допускает и установку СВО, которая будет актуальна для самых теплонагруженных компонентов. Набор крепежных винтов прилагается к этому эффектному корпусу.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x479x446
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
E-ATX, mATX, mini-ITX, ATX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F [DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F] с цветовым оформлением в контрастной черно-белой гамме стильно выглядит благодаря многоцветным ARGB-вентиляторам в передней панели. Оборудованная прозрачным окном модель типоразмера Mid-Tower может вместить материнскую плату одного из востребованных форм-факторов и поставляется без предустановленного блока питания. Наибольшая длина устанавливаемой видеокарты для нее составляет 370 мм, а максимальная поддерживаемая высота процессорного кулера равняется 160 мм. Установленная система воздушного охлаждения корпуса для системного блока DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F [DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F] представлена тремя 120-миллиметровыми кулерами со светодиодной подсветкой. Эта модель, предназначенная для постройки игровой машины, допускает и установку СВО, которая будет актуальна для самых теплонагруженных компонентов. Набор крепежных винтов прилагается к этому эффектному корпусу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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