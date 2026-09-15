Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P2 чёрный (3UB2P2 (BLACK))
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Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 625465
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
74x15x133
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
300
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P2 чёрный (3UB2P2 (BLACK))
Внешний бокс AgeStar 3UB2P2 предназначен для подключения SATA HDD/SSD к компьютерному устройству. Цель ? передача информации через USB 3.2 Gen1. Аксессуар подходит для установки дисков формата 2.5". Корпус AgeStar 3UB2P2 выполнен из пластика и благодаря безвинтовой конструкции обеспечивает легкое и быстрое подключение к ПК. Поддержка протокола UASP дает возможность увеличивать скорость передачи на 20%. Спецификация SATA III определяет скорость 6 Гбит/сек. Для подключения не потребуется настройки за счет «Plug-and-play».
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
74x15x133
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Внешний бокс AgeStar 3UB2P2 предназначен для подключения SATA HDD/SSD к компьютерному устройству. Цель ? передача информации через USB 3.2 Gen1. Аксессуар подходит для установки дисков формата 2.5". Корпус AgeStar 3UB2P2 выполнен из пластика и благодаря безвинтовой конструкции обеспечивает легкое и быстрое подключение к ПК. Поддержка протокола UASP дает возможность увеличивать скорость передачи на 20%. Спецификация SATA III определяет скорость 6 Гбит/сек. Для подключения не потребуется настройки за счет «Plug-and-play».
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Купить Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P2 чёрный (3UB2P2 (BLACK)) - по цене 730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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