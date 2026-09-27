Корпус Powercase Mistral Micro Z2B SI чёрный (CMIMZB-F2SI)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625904
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x355
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х26
Вес, кг.
5
Описание товара Корпус Powercase Mistral Micro Z2B SI чёрный (CMIMZB-F2SI)
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус PowerCase Mistral Micro Z3B SI станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать мощный компьютер, в том числе – игровой системный блок. Модель обладает совместимостью с материнскими платами распространенных форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Продуманная до мельчайших деталей внутренняя компоновка корпуса способствует обеспечению удобства сборки. Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Корпус имеет черную расцветку, которая будет отлично сочетаться с интерьером большинства жилых и офисных помещений.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x355
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус PowerCase Mistral Micro Z3B SI станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать мощный компьютер, в том числе – игровой системный блок. Модель обладает совместимостью с материнскими платами распространенных форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Продуманная до мельчайших деталей внутренняя компоновка корпуса способствует обеспечению удобства сборки. Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Корпус имеет черную расцветку, которая будет отлично сочетаться с интерьером большинства жилых и офисных помещений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Корпус Powercase Mistral Micro Z2B SI чёрный (CMIMZB-F2SI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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