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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-56 синий металлик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-56 синий металлик

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-56 синий металлик - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-56 синий металлик - фото 2
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-56 синий металлик - фото 3
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-56 синий металлик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-56 синий металлик - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-56 синий металлик - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-56 синий металлик - фото 3
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-56 синий металлик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625473
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
130x78x15
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х3
Вес, г.
180

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-56 синий металлик

Используя внешний бокс Gembird EE2-U3S-56 вы сможете превратить SATA SSD или HDD во внешнее устройство. Модель имеет традиционную конструкцию. Накопитель устанавливается во внутреннее пространство миниатюрного кейса. Обмен информацией с внешним боксом осуществляется по USB. По USB подается и питание: подключение к электрической сети не потребуется. Совместимые с внешним боксом накопители должны соответствовать 2.5-дюймовому форм-фактору. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-56 располагает поддержкой интерфейса USB 3.0. Естественно, что можно использовать и порты USB 2.0, но в этом случае данные будут передаваться значительно медленнее. Устройство поддерживается всеми актуальным в настоящее время операционными системами.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-56 синий металлик




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
130x78x15
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Используя внешний бокс Gembird EE2-U3S-56 вы сможете превратить SATA SSD или HDD во внешнее устройство. Модель имеет традиционную конструкцию. Накопитель устанавливается во внутреннее пространство миниатюрного кейса. Обмен информацией с внешним боксом осуществляется по USB. По USB подается и питание: подключение к электрической сети не потребуется. Совместимые с внешним боксом накопители должны соответствовать 2.5-дюймовому форм-фактору. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-56 располагает поддержкой интерфейса USB 3.0. Естественно, что можно использовать и порты USB 2.0, но в этом случае данные будут передаваться значительно медленнее. Устройство поддерживается всеми актуальным в настоящее время операционными системами.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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