Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-56 синий металлик
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-56 синий металлик
Используя внешний бокс Gembird EE2-U3S-56 вы сможете превратить SATA SSD или HDD во внешнее устройство. Модель имеет традиционную конструкцию. Накопитель устанавливается во внутреннее пространство миниатюрного кейса. Обмен информацией с внешним боксом осуществляется по USB. По USB подается и питание: подключение к электрической сети не потребуется. Совместимые с внешним боксом накопители должны соответствовать 2.5-дюймовому форм-фактору. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-56 располагает поддержкой интерфейса USB 3.0. Естественно, что можно использовать и порты USB 2.0, но в этом случае данные будут передаваться значительно медленнее. Устройство поддерживается всеми актуальным в настоящее время операционными системами.
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Теги товара: Алюминий
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Теги товара: Алюминий
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