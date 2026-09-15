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Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5" 3,5" SATAIII серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5" 3,5" SATAIII серебристый

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Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 1
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 2
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 3
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 4
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 5
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 6
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 7
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Особенности
пропускная способность интерфейса - 5 Гбит/с
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5", 2.5"
Интерфейс накопителей
SATA II, SATA III
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 1
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 2
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 3
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 4
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 5
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 6
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 7
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5&quot; 3,5&quot; SATAIII серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 620 руб.  3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625449
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Док-станция
Особенности
пропускная способность интерфейса - 5 Гбит/с
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5", 2.5"
Интерфейс накопителей
SATA II, SATA III
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
90

Описание товара Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5" 3,5" SATAIII серебристый

Док-станция для накопителей AGE STAR 3UBT7 выпущена известным производителем компьютерных устройств и аксессуаров. Вы сможете обеспечить возможность обмена данными между SATA-накопителями с одной стороны, и стационарными и мобильными компьютерами – с другой. Док-станция поддерживается всеми распространенными в настоящее время версиями Windows (7, 8, 10, XP и Vista), а также Mac OS. Вы сможете использовать накопители 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов. Док-станция компактна: ее габаритные размеры составляют 135x100x60 мм. Установка устройства не вызовет сложностей даже в случае ограниченности свободного места. Док-станция AGE STAR 3UBT7 нуждается в питании от электрической сети, которое обеспечивается с помощью внешнего блока питания, который есть в комплекте. Также в комплекте есть USB-кабель, диск с программным обеспечением и документация. Кабель соответствует стандарту USB 3.0: именно с помощью этого интерфейса осуществляется подключение док-станции. Интерфейс USB 3.0 позволит вам полностью реализовать скоростной потенциал HDD

Отзывы о товаре Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5" 3,5" SATAIII серебристый




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Док-станция
Особенности
пропускная способность интерфейса - 5 Гбит/с
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5", 2.5"
Интерфейс накопителей
SATA II, SATA III
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция для накопителей AGE STAR 3UBT7 выпущена известным производителем компьютерных устройств и аксессуаров. Вы сможете обеспечить возможность обмена данными между SATA-накопителями с одной стороны, и стационарными и мобильными компьютерами – с другой. Док-станция поддерживается всеми распространенными в настоящее время версиями Windows (7, 8, 10, XP и Vista), а также Mac OS. Вы сможете использовать накопители 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов. Док-станция компактна: ее габаритные размеры составляют 135x100x60 мм. Установка устройства не вызовет сложностей даже в случае ограниченности свободного места. Док-станция AGE STAR 3UBT7 нуждается в питании от электрической сети, которое обеспечивается с помощью внешнего блока питания, который есть в комплекте. Также в комплекте есть USB-кабель, диск с программным обеспечением и документация. Кабель соответствует стандарту USB 3.0: именно с помощью этого интерфейса осуществляется подключение док-станции. Интерфейс USB 3.0 позволит вам полностью реализовать скоростной потенциал HDD
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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