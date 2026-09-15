Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Особенности
пропускная способность интерфейса - 5 Гбит/с
Количество отсеков для накопителей, шт
1 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5", 2.5"
Интерфейс накопителей
SATA II, SATA III
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 620 руб.
3 410
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625449
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5" 3,5" SATAIII серебристый
Док-станция для накопителей AGE STAR 3UBT7 выпущена известным производителем компьютерных устройств и аксессуаров. Вы сможете обеспечить возможность обмена данными между SATA-накопителями с одной стороны, и стационарными и мобильными компьютерами – с другой. Док-станция поддерживается всеми распространенными в настоящее время версиями Windows (7, 8, 10, XP и Vista), а также Mac OS. Вы сможете использовать накопители 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов. Док-станция компактна: ее габаритные размеры составляют 135x100x60 мм. Установка устройства не вызовет сложностей даже в случае ограниченности свободного места.
Док-станция AGE STAR 3UBT7 нуждается в питании от электрической сети, которое обеспечивается с помощью внешнего блока питания, который есть в комплекте. Также в комплекте есть USB-кабель, диск с программным обеспечением и документация. Кабель соответствует стандарту USB 3.0: именно с помощью этого интерфейса осуществляется подключение док-станции. Интерфейс USB 3.0 позволит вам полностью реализовать скоростной потенциал HDD
Док-станция для накопителей AGE STAR 3UBT7 выпущена известным производителем компьютерных устройств и аксессуаров. Вы сможете обеспечить возможность обмена данными между SATA-накопителями с одной стороны, и стационарными и мобильными компьютерами – с другой. Док-станция поддерживается всеми распространенными в настоящее время версиями Windows (7, 8, 10, XP и Vista), а также Mac OS. Вы сможете использовать накопители 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов. Док-станция компактна: ее габаритные размеры составляют 135x100x60 мм. Установка устройства не вызовет сложностей даже в случае ограниченности свободного места.
Док-станция AGE STAR 3UBT7 нуждается в питании от электрической сети, которое обеспечивается с помощью внешнего блока питания, который есть в комплекте. Также в комплекте есть USB-кабель, диск с программным обеспечением и документация. Кабель соответствует стандарту USB 3.0: именно с помощью этого интерфейса осуществляется подключение док-станции. Интерфейс USB 3.0 позволит вам полностью реализовать скоростной потенциал HDD
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5" 3,5" SATAIII серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Док-станция для HDD AgeStar 3UBT7 (SILVER) 2,5" 3,5" SATAIII серебристый