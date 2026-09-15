Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%2 930 руб. 6 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625448
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
860
Описание товара Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный
Док-станция AgeStar станет отличным помощником для тех, кто ценит компактность и удобство. Она оснащена двумя отсеками для дисков форм-фактора 2.5 — легко подключайте сразу два накопителя и быстро обменивайтесь данными. Один стандартный USB-разъём и интерфейс USB Type-A позволяют просто и быстро подсоединить устройство к компьютеру. Идеальный выбор для работы с несколькими дисками без лишних проводов и сложных настроек!
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Бренд
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Док-станция AgeStar станет отличным помощником для тех, кто ценит компактность и удобство. Она оснащена двумя отсеками для дисков форм-фактора 2.5 — легко подключайте сразу два накопителя и быстро обменивайтесь данными. Один стандартный USB-разъём и интерфейс USB Type-A позволяют просто и быстро подсоединить устройство к компьютеру. Идеальный выбор для работы с несколькими дисками без лишних проводов и сложных настроек!
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