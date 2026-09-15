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Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный

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Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 1
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 2
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 3
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 4
Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 1
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 2
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 3
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 4
  • Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
2 930 руб.  6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625448
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
860

Описание товара Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный

Док-станция AgeStar станет отличным помощником для тех, кто ценит компактность и удобство. Она оснащена двумя отсеками для дисков форм-фактора 2.5 — легко подключайте сразу два накопителя и быстро обменивайтесь данными. Один стандартный USB-разъём и интерфейс USB Type-A позволяют просто и быстро подсоединить устройство к компьютеру. Идеальный выбор для работы с несколькими дисками без лишних проводов и сложных настроек!

Отзывы о товаре Док-станция для HDD AgeStar 3UBT8 black SATA III черный




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция AgeStar станет отличным помощником для тех, кто ценит компактность и удобство. Она оснащена двумя отсеками для дисков форм-фактора 2.5 — легко подключайте сразу два накопителя и быстро обменивайтесь данными. Один стандартный USB-разъём и интерфейс USB Type-A позволяют просто и быстро подсоединить устройство к компьютеру. Идеальный выбор для работы с несколькими дисками без лишних проводов и сложных настроек!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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