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Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый

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Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 1
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 2
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 3
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 4
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 5
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 6
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 7
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 8
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 9
Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
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  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 2
  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 3
  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 4
  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 5
  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 6
  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 7
  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 8
  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 9
  • Док-станция для HDD 2.5&quot;-3.5&quot;AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
3 010 руб.  4 440 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый
3 010 руб. -32%
4 440 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х13
Вес, г.
590

Описание товара Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый

Док-станция AgeStar 3UBT8 (SILVER) форм-фактор: 2.5, 3.5, интерфейс подключения накопителя: SATA, интерфейсы подключения: USB 3.0 Type B, количество отсеков: 2 шт., питание: от сети

Отзывы о товаре Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция AgeStar 3UBT8 (SILVER) форм-фактор: 2.5, 3.5, интерфейс подключения накопителя: SATA, интерфейсы подключения: USB 3.0 Type B, количество отсеков: 2 шт., питание: от сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - по цене 3010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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