Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%3 010 руб. 4 440 руб.
В наличии
Код товара: 625451
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 010 руб. -32%
4 440 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х13
Вес, г.
590
Описание товара Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый
Док-станция AgeStar 3UBT8 (SILVER) форм-фактор: 2.5, 3.5, интерфейс подключения накопителя: SATA, интерфейсы подключения: USB 3.0 Type B, количество отсеков: 2 шт., питание: от сети
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Док-станции
Особенности
функция дублирования жёстких дисков без подключения к ПК
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-A
Разъем USB
1
Страна производитель
Китай
Док-станция AgeStar 3UBT8 (SILVER) форм-фактор: 2.5, 3.5, интерфейс подключения накопителя: SATA, интерфейсы подключения: USB 3.0 Type B, количество отсеков: 2 шт., питание: от сети
Купить Док-станция для HDD 2.5"-3.5"AgeStar 3UBT8 (SILVER) серебристый - по цене 3010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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